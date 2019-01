Wildberg Licht sorgt für besonderes Ambiente

Wildberg-Sulz. Die Kirchenkonzerte in der Oberjettinger Martinskirche am Dreikönigstag haben beim Jettinger Harmonika-Club "Edelweiß" schon eine lange Tradition – die Auftritte in der Sulzer Michaelskirche wurden dagegen erst 2017 ins Leben gerufen.

So freute sich Pfarrer Hartmut Heugel, dass der Jettinger Harmonika-Club zum dritten Mal ein Kirchenkonzert in Sulz gab – und er wünschte sich ein inspirierendes Konzert, das "uns berührt und aus den Alltagssorgen herausnimmt". Und sein Wunsch sollte in Erfüllung gehen, denn das Ensemble und 1. Orchester unter der Leitung von Igor Omelchuk begeisterten die rund 100 Zuhörer mit ebenso anspruchsvollen wie harmonischen Klängen. Doch auch der stimmungsvoll mit grünen und gelben Lichttönen illuminierte Chorraum bot ein besonderes Ambiente in der Michaelskirche.

Den Auftakt machte das Ensemble mit dem Konzert in D-Moll von Johann Sebastian Bach, während das 1. Orchester unter anderem Titel wie "Le Nozze Veneziane", ein stimmungsvolles Werk des holländischen Komponisten Kees Vlak, oder die Tastenversion des barocken "Venti D’Oriente" spielte.