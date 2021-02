1 Zu schmal und in schlechtem Zustand: Der Landkreis Böblingen hat die Sanierung der L 1358 ausgeschrieben.Foto: Fritsch Foto: Schwarzwälder Bote

Straßenbau: Sanierung der L 1358 kann im Frühjahr beginnen

Wildberg-Sulz/Herrenberg-Kuppingen. Die lang erwartete Ertüchtigung der Landesstraße zwischen Sulz am Eck und Kuppingen kann im Frühjahr 2021 beginnen.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann freute sich, dass die Arbeiten bald starten: "Nach langer Planung und Entwicklung eines Sanierungskonzeptes für die L 1358 zwischen Sulz am Eck und Kuppingen liegen die rechtlichen Voraussetzungen zum Bau jetzt vor, so dass die Ausschreibung der Bauarbeiten mittlerweile veröffentlicht werden konnte und die bauliche Umsetzung der Maßnahme unmittelbar bevorsteht."

Regierungspräsident Wolfgang Reimer betonte: "Der dringend sanierungsbedürftige Abschnitt ist Teil einer wichtigen Verkehrsachse zwischen dem Nordschwarzwald und dem Wirtschaftsraum Stuttgart. Daher haben wir im Regierungspräsidium Stuttgart uns darum bemüht, rasch die rechtlichen Voraussetzungen für den Baubeginn zu schaffen. Diese liegen nun vor, so dass wir grünes Licht für den Baustart geben können."

In Abstimmung mit dem Land hat der Landkreis die Planung, den Grunderwerb sowie die Ausschreibung erledigt und wird auch die bauliche Umsetzung der Maßnahme für das Land übernehmen.

Auch Landrat Roland Bernhard ist erleichtert, dass die Sanierung nun beginnt: "Eine ewige Geschichte nimmt ein gutes Ende. Mein Dank geht an das Land und an die Landtagsabgeordneten für ihren Einsatz." Der Landkreis Böblingen unterstütze das Land gerne bei der Sanierung der Straße: "Uns haben in den vergangenen Jahren viele Beschwerden über deren Zustand erreicht." Immer wieder habe man die Straße sperren müssen, da es bei Starkregen wegen fehlender Entwässerungseinrichtungen zu Ausspülungen in den Banketten kam. Durch die jetzige Anpassung an den geltenden Standard werde dieses Defizit beseitigt und die Verkehrssicherheit insgesamt erhöht."

Die L 1358 verbindet die Stadt Wildberg im Landkreis Calw mit der Stadt Herrenberg im Landkreis Böblingen. Der Abschnitt zwischen der Kreisgrenze und dem Ortseingang von Kuppingen befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Fahrbahn ist außerdem mit einer durchschnittlichen Breite von 5,25 Metern vor allem für den Begegnungsverkehr großer Fahrzeuge zu schmal, und der mangelhafte Unterbau führt zu häufigen Schäden und somit hohem Aufwand für den Straßenbetriebsdienst. Unzureichende Entwässerungseinrichtungen sorgen bei Starkregen zudem regelmäßig für Überschwemmungen auf der Straße.

Aufgrund des Schadensbildes stellt die grundhafte Sanierung der L 1358 auf einer Länge von 2,7 Kilometern – inklusive Schaffung eines angemessenen Unterbaus, Verstetigung der Fahrbahnbreite auf sechs Metern und gesicherte Abführung des Oberflächenwassers – eine nachhaltige Lösung dar. Diese erhöht die Verkehrssicherheit und reduziert die Unterhaltungskosten.

Die Kosten für die grundhafte Sanierung der L 1358 zwischen Sulz am Eck und Kuppingen betragen voraussichtlich 4,8 Millionen Euro und werden größtenteils vom Land Baden-Württemberg getragen.

Der Landkreis Böblingen hat die Maßnahme bereits ausgeschrieben, so dass die Arbeiten noch im Frühjahr 2021 beginnen können.