Für die im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe, der Stadt Wildberg und dem Schotterwerk Mast laufenden Straßenbauarbeiten muss die Landesstraße 358 für die Dauer der Asphaltarbeiten vom 2. Mai an bis 16. Mai für den Verkehr gesperrt werden. Diese Arbeiten können nur unter Vollsperrung der Landesstraße ausgeführt werden. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt in beiden Fahrtrichtungen über die Landesstraße 1358 von Kuppingen zur Bundesstraße 296 nach Oberjesingen und Deckenpfronn sowie über die Landesstraßen 1357 und 357 nach Gültlingen und Sulz am Eck. Für die Markierungsarbeiten muss die Landesstraße 358 zu einem späteren Zeitpunkt nochmals kurzzeitig gesperrt werden. Foto: Fritsch