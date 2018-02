Wildberg L 358/1358: Grünes Licht für Sanierung

Gemeinsam hatten sich der stellvertretende Vorsitzende und innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Thomas Blenke (Calw), und seine Fraktionskollegin Sabine Kurtz (Leonberg) in einem Brief wegen des jahrelangen desolaten Zustands der L 358/1358 zwischen Sulz und Herrenberg-Kuppingen im Januar an den Grünen Verkehrsminister gewandt.

Mit Erfolg: Ein gleichlautendes, vom Minister unterzeichnetes Schreiben an die beiden Parlamentarier lässt Blenke und Kurtz hoffen. "Wir erwarten, dass den Ankündigungen jetzt rasch Taten folgen", reagierte der Calwer Abgeordnete.

Er und Kurtz hatten angeprangert, dass die für den Kreis Calw wichtige Zubringerstrecke in den Raum Böblingen seit Jahren in einem mehr als schlechten Zustand sei. Die beiden Parlamentarier wiesen überdies darauf hin, dass die Entwurfsplanung zum Ausbau des Streckenabschnitts zur Entscheidung beim Verkehrsministerium liege. Zeitweise konnte die Verkehrssicherheit gerade auch in jüngerer Zeit nicht mehr gewährleistet werden. Es mussten sogar vorübergehend Sperrungen erfolgen.