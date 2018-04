In der Wildberger Martinskirche wurden folgende Jugendliche konfirmiert: Lara Brandl, Leon Brenner, Mara Fichtner, Kevin Gorlov, Kim Großmann, Charlotte Habermann, Nadja Hauser, Marlon Langmayer, Alexia Marek, Moritz Sachsenheimer, Mariella Schmidt, Levi Vogt, Hanna Zernickel. Im Festgottesdienst trugen die Konfirmanden Merkworte des christlichen Glaubens vor, mit denen Christen über alle Generationen hinweg ihren Glauben ausdrücken. In seiner Predigt beschrieb Pfarrer Michael Frey, was für ein Geschenk es ist, wenn man Freunde hat und machte Mut, sich auf eine Freundschaft mit Jesus einzulassen. Foto: Ringfoto Nagold