Wildberg "Klangkunst" in der Marienkirche

Das 2010 gegründete Ensemble Klangkunst setzt sich aus Sängerinnen und Sängern aus ganz Deutschland zusammen, die sich an der Musikhochschule Stuttgart zum gemeinsamen Singen zusammengefunden haben. Die Initialzündung zur Gründung des Ensembles erfolgte im Sommer 2009 auf einer Chorfreizeit in den Glarner Alpen in der Schweiz.

Die Choristen haben es sich zur Aufgabe gemacht, anspruchsvolle A-cappella-Literatur aller Epochen i zur Aufführung zu bringen. Einen besonderen Schwerpunkt im Repertoire bilden dabei Kompositionen aus der Renaissancezeit sowie Musik des 20. Jahrhunderts.

Das Ensemble Klangkunst debütierte im Oktober 2010 in Kirchberg/Murr, Wildberg-Effringen und Esslingen mit dem Programm "Sie ruhen von ihrer Arbeit" und tritt seitdem regelmäßig vorrangig im süddeutschen Raum auf.