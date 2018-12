Wildberg Kissling ehrt treue Mitarbeiter

Wildberg-Sulz. Die Kissling Elektrotechnik GmbH mit Sitz in Sulz am Eck nutzte ihre Weihnachtsfeier, um langjährige Mitarbeiter zu ehren, Ruheständler zu verabschieden und junge Kollegen zum Abschluss ihrer Ausbildung in verschiedenen Berufsfeldern zu beglückwünschen.