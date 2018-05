Wildberg Kinder verbringen viel Zeit im Wald

Wildberg (wil). Die Stadt Wildberg bietet in Kooperation mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord vom 30. Juli bis 3. August sowie vom 6. bis 10. August wieder die Naturwochen an. In der ersten Wochen kommen vor allem die älteren Kinder ab der zweiten Klasse auf ihre Kosten. Die zweite Woche richtet sich eher an die Erst- und Zweitklässler.

In beiden Wochen können sich die Kinder auf ein tolles Programm freuen. Los geht es immer morgens um 9 Uhr. Dann geht es bis zur Abholzeit um 15 Uhr mit den Naturpädagogen Jürgen Kraft und Manuela Strbek zum Spielen und Toben, Basteln, Kochen, Sammeln und Schnitzen in den Wald. "So viel Zeit in der Natur zu verbringen ist vielleicht nicht für jeden etwas, aber die Kinder, die bisher dabei waren, waren immer begeistert", so Tabea Cramme, die bei der Stadt Wildberg für die Koordination von Bildung und Betreuung zuständig ist. "Wir möchten die Kinder für die Natur sensibilisieren", ergänzte Christian Schütt vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. So würden die Kinder über Eltern und Freunde auch zu Multiplikatoren.

In beiden Wochen ist die Teilnehmerzahl auf 15 Kinder begrenzt. Anmeldungen sind bis zum 1. Juli möglich. Abzugeben sind sie bei Tabea Cramme in der Stadtverwaltung Wildberg, Telefon 07054/20 11 17, E-Mail cramme@wildberg.de.