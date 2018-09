Wildberg Kinder lernen Gänse- und Dackelsaite kennen

Wildberg. Während eines Nachmittags in der Musikschule Wildberg begegneten sieben Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren beim städtischen Ferienprogramm dem tiefsten und größten Streichinstrument: dem Kontrabass. Sie lernten viel Wissenswertes über den Einsatz des volkstümlich auch Bassgeige genannten Instruments. Ausprobieren und Töne erzeugen stand im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Peter Falk unterrichtet an der Wildberger Musikschule das Kontrabass-Spielen. Gemeinsam mit sieben Ferienkindern erkundete er das tolle Instrument, das bei verschiedenen musikalischen Stilen, wie Bass klassisch, jazzig oder volkstümlich eingesetzt werden kann.

Er zeigte den Kindern Bilder von berühmten Bassisten mit ihren erstklassigen Instrumenten, präsentierte auf seinem Tablet auch verschiedene alte und wertvolle Kontrabässe und die dazugehörigen Bass-Bögen. Sie sind mit Pferdehaaren bespannt und mit einem so genannten "Frosch" ausgestattet, also einer Schraube, mit der die Haare am Bogen gespannt werden. Früher war dieses Teil aus Holz, wurde mit der Hand festgehalten und sprang öfter weg, ähnlich einem Frosch, daher auch sein Name.