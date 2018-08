Wildberg Kinder lassen kleine Flotte in See stechen

Wildberg. Das Team um Maria Schneidemesser hatte für die Fünf- bis Zwölfjährigen Holzstücke vorbereitet, aus denen im Laufe des Nachmittags ein kleines Holzschiff gestaltet wurde. Die Betreuer übernahmen die vorbereitenden Sägearbeiten, die Kinder durften die Seitenteile glatt schleifen.

Die zehnjährige Annabelle erzählte voller Stolz, dass sie auf der Oberseite des Holzteils zahlreiche Nägel hineingeschlagen hat. Danach ging es an die Gestaltung des Segels. Dafür wurden Holzstäbchen und Schaschlikspieße verwendet, die in die vorgebohrten Löcher gesteckt und mit Heißkleber befestigt wurden. Zum Schluss musste noch ein Dreieckssegel am Mast festgeklebt werden. Wer Lust hatte, bemalte es zuvor.

Schließlich war der spannende Moment gekommen. Alle Kinder und Betreuer zogen mit ihren Schiffchen von der Meiereischeune zum Klosterteich und setzten ihre Bauwerke ins Wasser. An einer langen Schnur befestigt, ließ sich das Boot vom Wasserrand aus gut festhalten, während es auf dem See von leichtem Wind vorangetrieben wurde. Auf die Kinder übte der Anblick ihrer selbst gebauten Schiffchen eine große Faszination aus.