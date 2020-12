Wildberg Keine Ausnahme fürLandwirte – vorerst

Wildberg. In der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr standen unter anderem die Wasser- und Abwassergebühren auf der Tagesordnung – und was da mit vielen Zahlen und wortreich in den Vorlagen zur Abstimmung gestellt wurde, dürfte für die Wildberger Bürger kein schönes Weihnachtsgeschenk sein.