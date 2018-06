Wildberg Kämpferische Warnung vor Wolf

Auch Karl Bauer – quasi der Statdschäfer von Wildberg – war am Donnerstagabend zur Gemeinderatssitzung in den Bürgersaal gekommen. Er überließ das Wort zur Lage seines Berufsstandes aber ganz seiner Verbands-Geschäftsführerin. Und Wohlfahrth nahm die Wildbader Wolfsattacke vom 30. April auf eine Schafherde zum Anlass für eine vehemente Abrechnung mit der Landespolitik und zerpflückte förmlich alle Schutz- und Entschädigungsansätze der Regierung. Sogar am Konzept von Herdenschutzhunden ließ sie kein gutes Haar. Denn die seien für die Schäfer unzumutbar teuer im Unterhalt, "sofort im Konflikt" mit den angestammten Hütehunden und mit ihrer "hohen Grundschärfe" ihrerseits eine Gefahr für Kinder, Jogger und Radfahrer.

Für Wohlfahrth gehört der Wolf nicht in diese Landschaft, die es den Schäfern schon schwer genug mache. Nach ihren Zahlen gibt es deutschlandweit schon über tausend Wölfe – "und das muss reichen", forderte sie. In Baden-Württemberg sei die Zahl der Schafzuchtbetriebe hingegen in den letzten 15 Jahren um ein Drittel auf 1300 gesunken, davon noch 120 im Haupterwerb, die im EU-Auftrag auch für den Erhalt von 80 000 Hektar Grünland mit seiner Pflanzenvielfalt sorgten. Die Einkünfte daraus machten inzwischen 60 Prozent aus – bei 40 Prozent aus der Tierproduktion, sagte sie.

Den Schäfern im Land fehlt es an Nachwuchs