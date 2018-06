Wildberg Kämpferische Warnung vor dem Wolf

Neben wenig Ertrag und vielen unerfüllbaren Auflagen und "unsinnigen Vorschriften" schrecke auch die Bürokratie den Nachwuchs ab. "Da muss sich ganz, ganz flott was tun", forderte die Landesgeschäftsführerin der Schafzüchter. Sonst sterbe die Schäferei aus.

Bürgermeister Ulrich Bünger pflichtete ihrem engagierten Aufruf bei, nicht nur in Sachen Wolf: "Es geht um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen, man denke nur ans Insekten- und Bienensterben", sagte er. "Ich kann die Landesregierung da nicht verstehen." Es mangele an Unterstützung für die Interessen der Schäferei und für ihren Erhalt. Dafür, so Bünger, müsse man nicht nur in der Schäferlaufstadt Wildberg werben.