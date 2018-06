Wildberg Junge Piloten unter sich

Als am Abend die Flugzeuge in einer Reihe auf der Landebahn zur sogenannten "Flight-Line" geparkt und mit bunten Lichtern illuminiert waren – und nach einem Sunset-Flug bei Sonnenuntergang – durften sich einige Teilnehmer außerdem über einen Pokal aus der Hand der Organisatoren freuen.

Der Pokal für die größte Jugendgruppe ging an die Gäste des Nachbarvereins aus Sindelfingen, die mit 22 Teilnehmern sowie acht Segel- und Motorflugzeugen nach Wildberg gekommen waren. Die weiteste Anreise und gleichzeitig die längste Flugzeit mit seinem Segelflugzeug hatte Christoph Ackermann, der in der Nähe von Bern in Richtung Wächtersberg gestartet war. Der Preis für das älteste Segelflugzeug ging an Tina Gassmann aus Übersberg, die mit einer LS 4 aus dem Jahr 1983 am Fly-In teilnahm.