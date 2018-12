Wildberg Jahrzehnte für Sport engagiert

Wie Matthias Leyn in Erinnerung rief, ist in diesem Jahr zudem die Ära eines Sportkreispräsidenten zu Ende gegangen, nachdem sich Volker Schuler nach 13 Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Der Schömberger Bürgermeister dankte mit Blick auf seine einstimmige Wahl am Sportkreistag für den großen Vertrauensvorschuss.

Positiv bewertete der Sportkreispräsident die Zusammenarbeit im Sportkreisrat, die "von Kameradschaft und Teamgeist geprägt ist". Zu den Höhepunkten dieses Jahr zählte er die Sportlerehrungen in Althengstett mit der Proklamation der Sportler des Jahres oder jüngst die Vergabe der Leistungssportprämien an erfolgreiche Sportler aus der Region.

Doch auch die Zusammenarbeit mit den Vereinen im Sportkreis gefällt Leyn gut: "Die Vereine wissen, dass wir ein guter Partner sind." Ein dickes Lob gab es ebenfalls für die engagierte Arbeit der neuen Geschäftsstellenleiterin Inga Rochow, wobei der Sportkreispräsident betonte: "Sie macht einen prima Job."