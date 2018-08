Wildberg In Wildberg wirkt vieles verbindend

Wildberg. Objekte zu finden, die zum Motto passen, sei nicht schwer gewesen, sagt Michaela Leven von der Stadt Wildberg. In Wildberg bringt der traditionelle Schäferlauf Einwohner und Gäste alle zwei Jahre zu einem Großereignis zusammen , und auch das Kloster Reuthin, das seit seiner Gründung im 13. Jahrhundert eng mit der Stadt Wildberg verbunden ist, verbindet Geschichte und Traditionen. Drüber hinaus zeigten alte Grenzsteine Verbindungslinien auf, und sprachübergreifend verbindet natürlich auch Musik und das gemeinsame Feiern. Was lag also näher, als alle diese Themen miteinander zu kombinieren?

Am Sonntagmorgen um 11 Uhr stimmen die "Gluzger" mit einer Matinee in der Klosteranlage Wildberg mit Jazz in schwäbischer Mundart bei freiem Eintritt musikalisch auf den Tag ein.

Anschließend öffnet das Wildberger Heimatmuseum direkt nebenan seine Türen und zeigt auf, wie durch das Kloster überregional Verbindungen in Württemberg hergestellt wurden. Die derzeitige Sonderausstellung "Heilen und Helfen in alter Zeit" zeigt Verbindungen zur Arzneigeschichte auf. Um 13 und um 15 Uhr geht das Museums-Team um Herbert Bantle mit zwei Filmen zum Thema "Schafschur" und "Schafzucht" und mit Kopien der Zunft-Urkunden dann auf die Themen Schäferlauf und Schäferstadt Wildberg ein – Themen, das die Einwohner von Wildberg seit Jahrhunderten miteinander verbindet.