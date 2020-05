Wildberg Hundehalter auf dem Wächtersberg wehren sich

Hinterlassenschaften werden meist weggeräumt

Allerdings betonen sie, dass sich die meisten Menschen – egal ob Hundehalter, Spaziergänger oder Radfahrer – daran bereits halten würden. Ausnahmen gebe es immer, die seien aber nunmal nicht die Regel. Die Hinterlassenschaften des Hundes wegzuräumen sei zudem für die allermeisten selbstverständlich. Hundehalterin Birgit Hackius ist selbst in einer Pferdezucht groß geworden und weiß um die Problematik. Dass das Futter weniger werde, liege jedoch an der Trockenheit und nicht an vereinzelten Menschen und Hunden, die über die Wiesen liefen.