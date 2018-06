Wildberg Holpriges Pflaster und eine Preisexplosion

Wildberg-Gültlingen. Am Platz hinter dem Rathaus begrüßte Ortsvorsteher Walter Baur (CDU) am sonnig warmen Mittwochabend gut 30 Gültlinger zu einem Ortsumgang mit Bürgermeister Ulrich Bünger, Bauamtschef Arthur Sadlers sowie den Ortschafts- und Gemeinderäten Sandra Glauer (Freie Wähler) und Günther Landgraf von den Bündnisgrünen. "Was man hier bewegt in Gültlingen und bewegen will", darum sollte es gehen, so Baur. Um die Gestaltung der drei Plätze und Haltestellen an der Ortsdurchfahrt ging es am Ende des Spaziergangs auch.

Zunächst aber waren zwei wichtige Gebäude neben dem Rathaus und die dort verantwortlichen Frauen gefragt: Iris Braun leitet die beiden Kindergärten Steingasse 7 und 14 mit "Tigern" und den "Bären"-Kindern. Heike Müller ist Rektorin der Grundschule. In vier Gruppen betreuen die Erzieherinnen, davon fünf Hauptamtliche, zur Zeit insgesamt 95 Kinder, darunter auch – mit der neuen Küche – "Versperkinder" aus der Schule, zu den verlängerten Öffnungszeiten zwischen 7.30 und 14.15 Uhr. Die zehn Plätze der Kleinkindgruppe sind ab November ausgebucht.

Konzept: "Natur, Bewegung, Sprache"