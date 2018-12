Wildberg Heiratsantrag am Aussichtspunkt

Bei der Prüfung wurde natürlich auch ein Blick ins Gästebuch, das bei jedem AugenBlick zu finden ist, geworfen. Hier wurde deutlich, dass die Runden gerne bewandert und eifrig genutzt werden – in Holzbronn entsteht an der Runde sogar das neue Café "Zimtschnecke", das eingerichtet werden konnte, weil so viele Wanderer am Wochenende die Holzbronner Tour nutzen.

Aber auch die Wildberger Runde wird gut angenommen. Im Gästebuch finden sich nette Geschichten, sogar ein Heiratsantrag wurde am Aussichtspunkt schon gemacht: "Es war einmal ein kleiner Junge, der oft an diesem Hang mit seinen zwei Schwestern Schlitten fuhr. Er ging hier zum Kindergarten und zur Grundschule Wildberg. Dann zogen seine Eltern mit ihm und den beiden Schwestern nach USA. Als er dann erwachsen war, führte er seine Auserkorene an diesen Platz und fragte sie, ob sie seine Frau werden möchte. Sie sagte Ja. Heute sind sie hier; drei Jahre verheiratet und mit einer kleinen Tochter von eineinhalb Jahren. Vielen Dank für dieses nette Plätzchen."

Die Stadtverwaltung und der Naturpark wünschen sich nun, dass noch viele solche Einträge in das Gästebuch kommen – und der Platz mit seiner Grillstelle und seinen Einrichtungen von blindem Vandalismus verschont bleibt.