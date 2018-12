Wildberg Gremium und Förster bleiben gelassen

Wildberg. Für den Wildberger Stadtwald hatte der Gemeinderat 2012 einen zehnjährigen Waldwirtschaftsplan aufgestellt. Danach hätten auch 2018 wieder regulär 7800 Festmeter Holz eingeschlagen werden sollen. Doch das Ziel konnte nicht ganz eingehalten werden: Statt normaler Ernte fielen außerplanmäßig 1800 Festmeter durch Käferbefall, 400 Festmeter durch Dürre und 550 Festmeter durch Sturm an. Als "drastische Zunahmen" bezeichnete das der Bezirksförster.

Die schon fast vergessenen Orkane "Burglind" und "Friederike"“ vom 3. und 18. Januar 2018 legten – laut Johannes Fünfgeld eher in Einzelwürfen als in Flächen – diese Menge an Sturmholz nieder. Andernorts wüteten sie weit schlimmer; wie Wildbergs Wälder und der Südwesten überhaupt auch bei der Dürre dieses Jahres und dem entsprechend hohen Borkenkäfer-Schaden noch relativ glimpflich davonkamen. Aber die Holzpreise sind im Keller.

Deshalb wird das Haushaltsergebnis 2018 wohl um etwa 60 000 Euro geringer ausfallen als erwartet und am Ende wohl bei rund 124 000 Euro liegen, kündigte der Bezirksförster an – "mit drei Fragezeichen". Die reinen Verkaufserlöse werden wohl von 460 000 Euro in 2017 auf 380 000 Euro zurückgehen.