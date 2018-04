Wildberg Gottes Wort als ewige Kraftquelle

Der Posaunenchor gestaltete den Gottesdienst mit festlicher Bläsermusik musikalisch mit. Auch das sonnige Wetter sorgte mit zu einem großartigen Festtag für die Konfirmanden, so Pfarrer Heugel.

Er erinnerte in der Predigt an die Jahreslosung aus Offenbarung 21,6: "Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst." Er forderte die Gemeinde und die Konfirmanden auf, den Lebensdurst täglich am Wort Gottes zu stillen. Denn so bekomme man Zugang zu einer unendlichen Kraftquelle, die nicht nur für das eigene Leben reiche, sondern überfließen wolle auf die Menschen um einen herum.

Salz der Erde und Licht für die Welt

"Nur so können wir sein, was Jesus von seinen Nachfolgern erbittet: Salz der Erde und Licht für die Welt", sagte Heugel weiter.