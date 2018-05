Wildberg Gefahr, Trends zu verschlafen

Wildberg. Die Kinder wollen an Heilig Abend einen Gottesdienst unbedingt besuchen. Der Vater – ein eher distanzierter Christ ohne Kontakt zu seiner Kirchengemeinde – sucht über sein Handy verzweifelt nach einer Kirche in der Nähe, die Anfangszeiten und die Anschrift für die Eingabe in sein Navi. "Erfolglos", berichtete Pfarrer Friedemann Kuttler aus Großbottwar auf einer Veranstaltung der evangelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald in Wildberg. "Schließlich setzt er sich ins Auto und geht zu einer Apotheke. Dort hatte er einmal einen Flyer einer Kirchengemeinde gesehen. Die Apothekerin hilft ihm weiter."

Erwartungsdruck auch aus der Wirtschaft nach kirchlicher Kompetenz

"Keine ungewöhnliche Situation", findet Kuttler, der zwei Jahre lang im evangelischen Oberkirchenrat Stuttgart für strategische Planungen zuständig war.