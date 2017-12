Wildberg Für den guten Zweck

Auch Gospel und Jazz dabei

Das Programm bot eine Mischung aus Gospel, Jazz und Weihnachtsliedern. "Joyful, Joyful" war darin ebenso zu finden wie "I’ll be home for Christmas" und eine beschwingte Jazzkantate. Der Chor unter Leitung von Pianist Jacek Kacprzak trat sowohl mit allen Sängern, als auch in zwei Untergruppen auf: dem Männerchor "Swinging Dudes" und dem kleineren gemischten Ensemble "Swing ´N more". Thomas Aman ergänzte das klangliche Erlebnis mit verschiedenen Percussion-Instrumenten.

Das Einnahmen dieses Konzerts werden wie immer für einen guten Zweck gespendet. Der Großteil kommt in diesem Jahr dem "YMCA" in Nordnigeria zugute. Diese entsprächen den hier bekannten CVJMs, wie Pfarrer Jürgen Bobzin erklärte.