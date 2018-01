Wildberg Feuerwehrleute die ganze Nacht im Einsatz

Wildberg. Die Wildberger über 30 können sich wahrscheinlich noch gut an 1993 erinnern. Das war das Jahr, in dem die Nagold innerhalb weniger Stunden extrem anstieg und die Ortsdurchfahrt stellenweise komplett unter Wasser setzte. Dagegen war das Hochwasser vom 4. auf den 5. Januar 2018 gut beherrschbar. Und dennoch: Die Feuerwehr Wildberg war beinahe die ganze Nacht im Einsatz.

Betriebshof sperrt Zufahrt rechtzeitig ab

Die ersten Hochwasseranzeichen gab es bereits am 3. Januar. Der Pegel überschreitet an diesem Tag in Nagold die 2,50 Meter. Passiert das, wird Feuerwehr-Kommandant Daniel Nuding alarmiert. Das Wasser tritt am Schäferlaufplatz, auf dem Nagoldtalradweg zum Campingplatz und auf dem Verbindungsweg zur Kläranlage bereits über die Ufer. Der städtische Baubetriebshof sperrt die Zufahrt aber rechtzeitig ab. "Ab diesem Zeitpunkt beobachtet man die Lage, informiert die Unternehmen entlang der Nagold und der Bürgermeister wird benachrichtigt", berichtet er. Der Bauhof montiert den Zaun beim historischen Wasserrad ab, damit Mitgeschwemmtes nicht hängen bleibt und die Einsatzkräfte sind unterwegs auf Erkundungsfahrten. Die Mitarbeiter der Kläranlage stellen die Abwasserpumpwerke im Bereich Schäferlaufplatz ab, damit nicht das ganze Nagoldwasser in die Leitungen gepumpt wird. Der Wasserspiegel sank wieder, richtig losgehen sollte es erst einen Tag später.