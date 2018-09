Wildberg Feuerwehr-Experten von außen gefragt

Wildberg. Der Stadtkommandant Daniel Nuding und Andreas Bauer, Fiedlers (ebenfalls feuerwehrkundiger) Nachfolger als Kämmerer, hatten die Vorlage an den Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss des Wildberger Gemeinderats federführend ausgearbeitet. Das Gremium konnte abschließend über die Vergabe eines vorzeitig fortgeschriebenen Feuerwehr-Bedarfsplans an externe Experten entscheiden. Er tat das zwar am Ende einstimmig. Aber glatt war der Weg dahin nicht.

Die Freiwillige Feuerwehr war am Donnerstagabend mit einer starken uniformierten Abordnung unter den Zuhörern vertreten. Denn es ging um Wichtiges. Und diesmal nicht um die Anschaffung neuer Einsatzfahrzeuge. Während der Westen Wildbergs (also Kernstadt, Effringen und Schönbronn) feuerwehrtechnisch mit dem neuen Feuerwehrhaus am Welzgraben bestens ausgestattet ist, sind die Wachen der Teilwehren von Gültlingen und Sulz sanierungsbedürftig, nicht mehr wirklich geeignet bis völlig marode. Sogar der eventuelle Neubau eines gemeinsamen Stützpunkts für beide Wehren wird debattiert. Da wäre dann der passende Standort zu finden.

Der "Blick von außen", den neben Nuding und Kämmerer Bauer auch Bürgermeister Ulrich Bünger beschwor, sollte neben Rat in dieser Frage auch neuartige Gefahrenpotenziale – etwa vonseiten der Industriebetriebe – ins Visier nehmen. Aber dieser Blick erwies sich als nicht so billig wie erhofft. Hohem Bedarf an kundigem Rat bei Städten und Gemeinden stehen bundesweit nur wenige als kompetent und seriös renommierte Fachfirmen oder Gutachterbüros gegenüber, denen die Türen eingerannt werden.