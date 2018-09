Wildberg Festvorbereitung läuft seit zwölf Monaten

"Die Schüler stehen bei uns im Mittelpunkt und profitieren auch von der personellen Beständigkeit an ihrer Schule", sagen Schulleiter und Bürgermeister unisono. Dort könnten sie in einer bilingualen Klasse, die bis zum Abschluss führt, in zwei Sachfächern in englischer Sprache unterrichtet werden. Neu hinzu kam in diesem Schuljahr der verpflichtende Unterricht in Informatik ab Klasse 7. Dafür wurden die Computerräume mit neuen PCs ausgestattet, zwei Tabletkoffer gibt es zusätzlich und PCs in allen Klassenzimmer. "Wir sind gut aufgestellt", sagt Eugen Blumenstock.