Wildberg Festliche Stimmung in Gültlingen

Wildberg-Gültlingen. Besinnlich, festlich und gemütlich war die Stimmung auf dem Schulhof am dritten Adventssonntag. Viele Menschen hatten sich versammelt, um der Musik zu lauschen, selbst zu singen und sich an Punsch, Glühwein, Waffeln und roten Würsten zu erfreuen. Der Gesangverein und der Förderverein der Grundschule hatten bestens für das leibliche Wohl gesorgt.

Der Posaunenchor unter Leitung von Walter Dengler begrüßte die Anwesenden mit "Wir sagen euch an den lieben Advent" und verabschiedete sie wieder mit einer Weihnachts-Intrade. Auch die Sängerinnen und Sänger vom Gesangverein, vertretungsweise von Peter Falk dirigiert, sorgten mit weihnachtlichen Klängen für festliche Stimmung. Der Chor sang unter anderem "African Noel" und "We wish you a merry Christmas", letzteres auf englisch und deutsch.

Von Lampenfieber keine Spur, meisterten die Kleinen ihren Auftritt mit Bravour