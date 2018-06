Wildberg Faszination ist seit 50 Jahren ungebrochen

Der Festabend in der Reithalle wurde durch den Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins, Jürgen Stickel, eröffnet. In seinen Begrüßungsworten ging er darauf ein, dass Effringen sich den Luxus von gleich zwei Reithallen leistet, in denen wetterunabhängig gleichzeitig Reitunterricht und Reitbetrieb stattfinden kann. Auch 50 Jahre nach der Vereinsgründung ist die Faszination am Sport mit Pferden dort immer noch mehr als deutlich spürbar.