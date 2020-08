Wildberg Fasnet 2021 steht noch in den Sternen

Wie Zunftmeisterin Marina Dreyer den 43 anwesenden Mitgliedern in der Krone in Erinnerung rief, "hatten wir eine erfolgreiche Saison mit abwechslungsreichen Veranstaltungen". Höhepunkt sei vor allem der traditionelle Lompa-Ball mit zahlreichen Gastzünften und einem närrischen Bühnenprogramm in der Schönbronner Halle gewesen.