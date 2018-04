Wildberg Es war tatsächlich fast wie im Kino

Wildberg. Das Programm hatte für Filmfans vieler Genre etwas zu bieten, angefangen bei Highlights aus dem Musicalfilm "La La Land" über die Klänge des Wilden Westens von Winnetou und Old Shatterhand bis hin zur gelben Fernsehfamilie "Die Simpsons". Das emotionale Werk "Let it go" aus der animierten Neuverfilmung "Die Eiskönigin" löste Gänsehaut aus, während es mit "Happy" aus dem ebenfalls animierten "Ich – einfach unverbesserlich" einfach fröhlich zuging.

Unterstrichen wurde die cineastische Atmosphäre von kleinen, rot-weißen Popcorntüten. Jeder der etwa 160 Besucher bekam eine solche vor dem Konzert von freundlich lächelnden Blasmusikern überreicht. Das Rascheln der Tüten, der Geruch nach frischem Popcorn – es war tatsächlich fast wie im Kino.

Wie das Motto "Blasmusik trifft Film" vermuten ließ, war auch an die Fans von Marsch und Polka gedacht worden. "Rosamunde" von Jaromir Vejvoda, "Abel Tasman" von Alexander Pfluger oder auch Matthias Rauch "Böhmische Liebe" erfreuten das Publikum merklich. Ein Paar begann sogar spontan vor der Bühne zu tanzen.