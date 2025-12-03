Wildberg erstrahlt: Dieser Adventskalender bringt Licht in die Stadt

Zum vierten Mal findet nun der lebendige Adventskalender in Wildberg statt. Bei diesem besonderen Projekt können Bewohner ihre zugeteilten Fenster individuell gestalten.
Der lebendige Adventskalender hat – auch wenn sich das zunächst vermuten lässt – nichts mit lebenden Tieren zu tun. Beim Konzept des lebendigen Adventskalenders können Bewohner einer Gemeinde ihre Fenster an einem zugeteilten Tag im Dezember gestalten. Die einzige Regel: Ab diesem Tag muss für den restlichen Advent täglich das Licht von 18 Uhr bis 22 Uhr leuchten und die Zahl muss deutlich erkennbar sein. Doch Genaueres zur Gestaltung bleibt zunächst geheim.