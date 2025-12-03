Wildberg erstrahlt: Dieser Adventskalender bringt Licht in die Stadt

Zum vierten Mal findet nun der lebendige Adventskalender in Wildberg statt. Bei diesem besonderen Projekt können Bewohner ihre zugeteilten Fenster individuell gestalten.

Der lebendige Adventskalender hat – auch wenn sich das zunächst vermuten lässt – nichts mit lebenden Tieren zu tun. Beim Konzept des lebendigen Adventskalenders können Bewohner einer Gemeinde ihre Fenster an einem zugeteilten Tag im Dezember gestalten. Die einzige Regel: Ab diesem Tag muss für den restlichen Advent täglich das Licht von 18 Uhr bis 22 Uhr leuchten und die Zahl muss deutlich erkennbar sein. Doch Genaueres zur Gestaltung bleibt zunächst geheim.

In diesem Jahr findet die Aktion bereits zum vierten Mal in Wildberg statt. Die 24 Türchen erstrecken sich über drei Gemeinden – denn der Kalender wird erstmals gemeinsam mit Effringen und Schönbronn veranstaltet.

In Wildberg gibt es den Adventskalender seit 2004

„Das ist eine wunderschöne Gelegenheit, die dunkle Jahreszeit mit etwas Licht zu füllen“, sagt die Organisatorin Anke Geigle begeistert. Sie initiierte den lebendigen Adventskalender erstmals 2004 in Wildberg. „Damals hatte ich die Idee entdeckt und sie anschließend direkt dem Kirchengemeinderat vorgeschlagen“, erklärt die 60-Jährige.

Als damalige Kirchengemeinderätin konnte sie die anderen Gemeindemitglieder überzeugen – und die Reaktion darauf war durchweg positiv.

Derzeitig organisiert sie ihn gemeinsam mit Susanne Gärtner, Abteilungsleitung Integration und Soziales. „Menschen sollen auch in der stressigen Adventszeit mal zur Ruhe kommen, einen Spaziergang machen und sich auf das Programm einlassen“, sagt sie zu ihrer Intention. Außerdem solle Menschen durch das Erzählen von Geschichten und das Singen von Weihnachtsliedern der Kern von Weihnachten wieder nähergebracht werden, so Geigle.

Der Kreativität sind bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt

Seit Oktober konnten sich Freiwillige für die Gestaltung eines Türchens melden, und zu Geigles Zufriedenheit konnten alle Türchen erfolgreich besetzt werden. Der Kreativität sind bei der Gestaltung der Fenster keine Grenzen gesetzt. „Das Thema Weihnachten sollte natürlich schon irgendwo erkennbar sein“, fügt sie hinzu. Sie selbst ist am 3. Dezember an der Reihe. Für die Gestaltung ihres Fensters hat ihr Mann einen hölzernen Kasten handgefertigt, in dem sie die Krippengeschichte mit Egli-Figuren darstellt. Fünf liebevoll selbstgebaute Figuren stehen um eine Krippe – neben ihnen einige Miniaturtiere.

Der Adventskalender hat zuletzt im Jahr 2023 stattgefunden. Foto: Geigle

Das Bild im Hintergrund dieser Szenerie hat Geigle speziell für den 3. Dezember gemalt. Als Programmpunkt an ihrer Station hat sie eine Geschichte ausgewählt: „Es geht um einen Engel, der Weihnachten nicht versteht – aber zu viel will ich nicht verraten, es soll ja noch eine Überraschung sein“, sagt sie geheimnisvoll.

Jeder kann zum Adventskalender einen Beitrag leisten

Auch die Musikschule sei in diesem Jahr wieder dabei. Diese veranstalten sogar ein kleines Konzert zu ihrem Türchen. „Pro Türchen sind etwa 15 bis 20 Minuten angedacht, also das soll nicht großartig lang gehen“, sagt sie.

Ob Vereine, Einrichtungen oder Bewohner – jeder kann am lebendigen Adventskalender teilnehmen und so selbst einen Beitrag leisten. Musikalische Darbietungen, besinnliche Geschichten oder heißer Punsch mit Keksen: Was man mache, sei völlig egal, erklärt Geigle. Generell sei es nicht einmal nötig, überhaupt ein Treffen zu organisieren – die Gestaltung des Fensterns reiche schon aus.

Im vergangenen Jahr hat der lebendige Adventskalender nicht stattgefunden, weil die Baustelle zwischen der Siedlung und dem Wächtersberg die Organisation erschwerte. Ob Geigle den Adventskalender im kommenden Jahr erneut organisieren kann, weiß sie noch nicht. „Ein gewisser Organisationsaufwand ist einfach da, aber ich würde mich freuen, falls sich ein Freiwilliger für nächstes Jahr findet“, sagt sie hoffnungsvoll.

Programmplan

Der lebendige Adventskalender

Montag, 1. Dezember

Marktstraße 2 am Rathaus Fensteröffnung um 18 Uhr

Dienstag, 2. Dezember

Turmgasse 20 ohne Treffen

Mittwoch , 3. Dezember

Uhlandstraße 5 um 18 Uhr Donnerstag, 4.Dezember

Albstraße 15 um 18 Uhr

Freitag, 5. Dezember

Schloßstraße 5 Jugendtreff 18 Uhr

Samstag, 6. Dezember

Ziegelhütte 9 Effringen 18Uhr

Sonntag, 7. Dezember

Bulerstraße 31 Dorfgemeinschaftshaus Schönbronn, Nikolausfest 16 Uhr

Montag, 8. Dezember

Wielandstraße 18 um 18 Uhr

Dienstag, 9. Dezember

Gartenweg 24 Schönbronn ohne Treffen

Mittwoch, 10. Dezember

Werre 15 Kita Effringen 18 Uhr

Donnerstag, 11. Dezember

Klosterhof 1 Musikschule Wildberg – Orchesterprobe der Musikschule 19 Uhr

Freitag, 12. Dezember

Hofweg 8 Schönbronn 18 Uhr

Samstag ,13. Dezember

Welzgraben 7 18 Uhr

Sonntag, 14. Dezember

Sulzer Straße 141 18 Uhr

Montag, 15. Dezember

Saronweg 31 Haus Saron 18 Uhr

Dienstag, 16. Dezember

Vordere Gasse 2 Effringen 18 Uhr - Becher für Punsch mitbringen

Mittwoch, 17. Dezember

Klosterhof 1 Singen unterm Weihnachtsbaum, 18 Uhr

Freitag, 19. Dezember

Lerchenfeldweg 2 ohne Treffen

Samstag, 20. Dezember

Kronenhof 1 um 18 Uhr

Sonntag, 21. Dezember

Schulhof Effringen Singen unterm Weihnachtsbaum um 16 Uhr und um 18 Uhr Fensteröffnung

Montag, 22. Dezember

Bulerstraße 37 Backhaus Schönbronn Singen mit dem Liederkranz 18 Uhr

Dienstag, 23. Dezember

Calwer Straße 20 Liebfrauenkirche - Friedenslicht teilen 18 Uhr

Mittwoch, 24. Dezember

Am Spießtor 4 und 5 Kinderweihnacht des CVJM Wildberg und der evangelischen Kirchengemeinde