Wildberg Erste Aussteller melden sich bereits

Wildberg. Während die meisten noch bei spätsommerlichen Temperaturen schwitzen, richtet der Verein "Für Wildberg" seinen Fokus schon auf Christbäume, Glühwein und Zimtduft. In zweieinhalb Monaten öffnet die 26. Wildberger Turm-Weihnacht ihre Pforten. Das bedeutet für die Organisatoren und Helfer: Die intensive Vorbereitungsphase für die Großveranstaltung am 1. und 2. Dezember hat begonnen. Die Mitglieder des Vereins krempeln die Ärmel hoch und packen es an.

In der jüngsten Vorstandssitzung haben die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Torsten Seibold die Rahmenbedingungen festgezurrt. Laut dem Marktverantwortlichem Mario Bache "haben die ersten von den rund 50 Marktbeschickern, die wir erwarten, zugesagt". Neben der Organisation der Stände und des Programms stehen weitere Aufgaben an. Ein Flugblatt wird entworfen, das Plakat gestaltet, die Fans auf der Facebookseite neugierig gemacht – alles, um kräftig die Werbetrommel für das Wildberger Weihnachtserlebnis zu rühren.

Beim gemeinsamen Brainstorming im Vorstand kamen noch zwei besondere Ideen auf den Tisch. Zum einen wird die BWPost eine Sonderbriefmarke auf den Markt bringen. "Mit einem speziellen Motiv nur für unsere Turm-Weihnacht", so Eberhard Fiedler. Außerdem will der Verein Bierdeckel mit Infos rund um die Veranstaltung bedrucken lassen und in den Wildberger Lokalen platzieren.