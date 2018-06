Wildberg Eine Arzttasche gibt den Anstoß

Wildberg. Besagte Tasche gehörte Dr. Vesenmayer. Von 1900 bis 1960 praktizierte er in Wildberg. Zu seinem Arbeitsgebiet gehörten die Kernstadt, die Teilorte sowie weitere Kommunen in der Umgebung. Dr. Vesenmayer hat die Stadt mit seiner jahrzehntelangen Arbeit derart geprägt, dass sogar eine Straße nach ihm benannt ist, der Dr.-Vesenmayer-Weg.

Manch Wildberger erinnert sich noch heute an den Arzt, wie Herbert Bantle, Sprecher des Arbeitskreises Museum und Heimatgeschichte, erzählt. Die ein oder andere Geschichte über den Doktor sei im Umlauf. So legte sich der früher mit Pferdekutsche mobile Arzt irgendwann ein Auto zu. Das wollte allerdings nicht immer anspringen. Deswegen habe er öfter Hilfe beim Anschieben gebraucht. Zu Zwecken der Starthilfe habe man sich auch mal des steilen Hanges am Rathaus bedient.

Der Arbeitskreis ist eifrig mit dem Aufbau der Ausstellung beschäftigt. Mit Liebe zum Detail arrangieren die Helfer alle Stücke so, dass sie gut zur Geltung kommen.