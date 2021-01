Wildberg Ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht

Auch in Sulz am Eck hätten viele mitgemacht, erinnert sich Jutta Heugel. Doch erklang die Musik ein wenig durcheinander, unkoordiniert eben, was nicht unbedingt zum bestmöglichen Klangerlebnis führte. Also stellte der Posaunenchor eine organisierte Aktion auf die Beine. Im ersten Lockdown, von Ostersonntag bis zu den Lockerungen im Frühsommer, versuchten die Musiker dazu noch verschiedene Formate. Beispielsweise spielten Posaunisten an verschiedenen Stellen im Ort nacheinander, damit sich klanglich nichts überschnitt. Dann mussten die Zuhörer aber recht lange warten.

Im zweiten Lockdown ist der Ablauf nun wie erwähnt ein etwas anderer, was sich bewährt hat. Seit dem ersten Advent 2020 spielen die Zweiergruppen abwechselnd die Verse. Es erklingen verschiedene Stücke aus dem Posaunenchoralbuch, jeden Sonntag ist ein anderes Programm zu hören. In der Adventszeit fanden die kleinen Konzerte noch Sonntagabends ab 18 Uhr statt. "Passend zur besinnlichen Zeit", erklärt Tobias Röhm. Im neuen Jahr wird nun immer sonntags ab 11 Uhr gespielt. Die Idee dahinter: "Es ist ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht", sagt Jutta Heugel. "Gott hat uns nicht vergessen, diese Botschaft wollen wir in den Ort tragen."

Von den Sulzern komme viel positives Feedback zu den kurzen Auftritten, freut sich Tobias Röhm. Teils stünden die Menschen an ihren Fenstern, auf ihren Balkonen oder in ihren Gärten, lauschten der Musik und bedankten sich mit Applaus.

Solange die Beschränkungen so bleiben wie jetzt und nicht in anderen Formaten musiziert werden kann, will der Posaunenchor an diesem sonntäglichen Musizieren festhalten und damit eine positive Botschaft in den Ort hineintragen.