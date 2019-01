Wildberg Ein paar Stimmen mehr wären willkommen

Wildberg. Nach "Bella Italia – eine italienische Nacht" vor zwei Jahre steht die Wildberg Classic Open am 19. und 20. Juli ganz im Zeichen von "Orpheus Eurydike" – einer Oper in drei Akten, die im antiken Thrakien spielt. "Es ist t das erste Mal, dass wir ein Gesamtwerk aufführen", macht Andreas Kramer deutlich, dass zwischen den Wildberger Schlossmauern die gut zweistündige Wiener Fassung zur Aufführung kommt.

Mit von der Partie bei den von der Stadtverwaltung auf die Beine gestellten Wildberg Classic Open sind die üblichen Protagonisten. Darunter die Musikschule, das eigens für das erste Event 2007 gegründete Sinfonie-Orchester Academia Amadeo, der Konzertchor, die Schulchöre – und natürlich der Wildberger Männerkochtreff, der für den kulinarischen Part sorgt. Während Lea Ammertal die künstlerische Leitung und die Moderation übernimmt, trägt Andreas Kramer erneut die musikalische Gesamtleitung. Die Einbettung der klassischen Musik in eine künstlerisch durchgestaltete Kulisse in der Schlossanlage und das kulinarische Rahmenprogramm versprechen dem Publikum wieder Genüsse für alle Sinne.

Am vergangenen Wochenende ist nun der Wildberger Konzertchor unter der Leitung von Andreas Kramer im Saal der Musikschule in die Probenarbeit eingestiegen. "Ich bin von der ersten Probe sehr angetan", machte Andreas Kramer deutlich. Allerdings würde er sich noch über einige zusätzliche Sängerinnen und Sänger freuen, die den Konzertchor verstärken. "Es wäre toll, wenn noch ein paar Stimmen dazu stoßen", erklärt Andreas Kramer mit Blick auf die nächste Probe am 26. Januar, die ab 14 Uhr in der Musikschule stattfinden wird.