Wildberg Ehepaar Haab gibt Bäckerei zum Jahresende auf

Für die Effringer könnte damit eine lieb gewonnene Institution im Dorf wegbrechen, denn die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich schwierig, berichtet Peter Haab. Die Meldung, dass nur jeder vierte Deutsche den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchte, kann er aus seiner Sicht nur bestätigen. Hinzu kommt, dass der Bäckerberuf wegen seiner Arbeitszeiten auf der Beliebtheitsskala ohnehin nicht besonders weit oben rangiert.

Sollten die Bemühungen um einen Nachfolger fruchtlos bleiben, "wird die Immobilie eben so verkauft", stellt Peter Haab klar. Waldfried Schmidt steht bereits in den Startlöchern. Der Neubulacher Immobilienmakler hat schon für den ein oder anderen schwierigen Fall einen Käufer gefunden, aber die Vermarktung des Anwesens an der Effringer Hauptstraße sieht auch er als "Herausforderung".

Effringens Ortsvorsteher Uwe Traub ist den Haabs zunächst einmal vor allem "dankbar, dass sie Effringen so lange versorgt" haben. Die Entscheidung des Ehepaars, die Bäckerei aufzugeben müsse man nun eben akzeptieren. Er hegt die Hoffnung, dass sich vielleicht doch ein Nachfolger findet, "der hilft, die Ortsmitte am Leben zu erhalten." Denn außer der Bäckerei Haab gibt es in Effringen sonst nur noch die benachbarte Metzgerei Blum und eine Bank-Filiale – und letztere hat nur noch stundenweise geöffnet.