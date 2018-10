Wildberg "Egal, welche Stimmlage, bei uns ist jeder willkommen"

Zu seinem ersten Treffen hatte der Gesangsverein Gültlingen in den Proberaum neben der Kirche eingeladen, um gemeinsam mit einem Gläschen Sekt auf den Beginn der Proben anzustoßen. Gemeinsam mit ihrem Dirigenten Johannes Spyrka aus Altensteig, der neben dem Gültlinger Chor noch weitere Chöre in Bad Wildbad und Stammheim leitet, stehen in den kommenden Monaten die Proben überwiegend bekannter "Radio Hits" auf dem Probenplan.

Neue Sänger sind willkommen

Titel, wie "Ich war noch niemals in New York" und weitere bekannte Schlager von Udo Jürgens werden ebenso eingeübt, wie Lieder von Abba oder "Yesterday" von den Beatles. Auf der Liste der Radio Hits stehen auch Songs wie "Guantanamera", "Killing me softly" und "Dschingis Khan". Gesungen wird sowohl in deutscher als auch englischer Sprache. Das Repertoire umfasst viele Gute-Laune-Lieder.