Wildberg "Drifter" zerstören Bahn der Segelflieger

Ein oder mehrere Autofahrer drehten offenbar auf dem Grün des Flugplatzes ihre Runden. Die sich teils in Kreisen, teils in Schlangenlinien über die gesamte Start- und Landebahn ziehenden Furchen lassen darauf schließen, dass es den Tätern ums "Driften" ging – also ums Übersteuern der Fahrzeuge bei hoher Geschwindigkeit und gleichzeitigem Behalten der Kontrolle.

Vor Aufnahme des Flugbetriebs am Samstag mussten die Piloten und mehrere Flugschüler die Piste inspizieren und die gröbsten Unebenheiten beseitigen. Auch die Landebahnmarkierung wurde beschädigt. Erst mit erheblicher Verzögerung konnte der Flugbetrieb aufgenommen werden.

Die Wildberger Flieger informierten die Polizei, die den Schaden aufnahm. Die FSV-Verantwortlichen weisen darauf hin, dass es sich dabei um kein Kavaliersdelikt handelt. Das offene Gelände dürfe nicht befahren werden, die Beschädigungen stellten einen schweren Eingriff in den Luftverkehr dar und könnten mit mehrjährigen Haftstrafen geahndet werden. Was an Material- oder sogar Personenschaden entstehen kann, wenn auf der beschädigten Piste ein Flugzeug in die entstandenen Furchen gerate oder durch aufgewirbelte Teile beschädigt wird, wolle man sich gar nicht ausmalen.