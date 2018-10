Wildberg Dittus zieht seinen Antrag zurück

Manche Dinge ließen sich schneller und unbürokratischer lösen, meint Rolf Dittus. Hier ein Geländer erneuern, dort Malerarbeiten verrichten – vieles könnte nach Ansicht der Sulzer Ortsvorstehers einfacher gelöst werden, als den Weg über die Wildberger Stadtverwaltung zu gehen und den ohnehin gut ausgelasteten Betriebshof dafür einzuspannen. Stünde dem Ortschaftsrat ein jährliches Budget von 5000 Euro zur Verfügung, ließen sich bestimmt auch ehrenamtliche Helfer finden, und das Gremium würde die Materialkosten übernehmen.

Dass Dittus das Thema in der jüngsten Ortschaftsratssitzung auf die Tagesordnung gehoben hatte und zur Abstimmung stellen wollte – mit dem Ziel, dem Gemeinderat eine entsprechende Empfehlung zu unterbreiten –, stieß bei Bürgermeister Ulrich Bünger auf wenig Verständnis. "Darüber kann man reden, und ich glaube nicht, dass die Bewilligung eines 5000-Euro-Budgets die Ausrufung des Großherzogtums Sulz am Eck zur Folge hätte", machte der Schultes deutlich, dass es nicht das Thema war, das ihm missfiel. Vielmehr nahm Bünger Anstoß an der "Art und Weise, wie Sie hier an die Öffentlichkeit preschen".

Nach Auffassung des Rathaus-Chefs hätte man die Angelegenheit zunächst einmal bei einer der regelmäßigen Ortsvorsteher-Besprechungen aufs Tapet bringen, ein Stimmungsbild auch bei den anderen Ortschafts-Oberhäuptern einholen und sich dann Gedanken über das weitere Vorgehen machen können. Dittus’ Alleingang lasse den Ortschaftsräten in Schönbronn, Effringen und Gültlingen letztlich gar keine andere Wahl, als nachzuziehen. Außerdem verwies Bünger darauf, dass der Gemeinderat einst per Beschluss festgelegt habe, dass den Ortschaftsräten ausschließlich beratende Funktion zustehe und dies so in der Hauptsatzung der Gemeinde verankert habe.