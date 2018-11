Wildberg Die Zuhörer quittieren jedes Lied mit Beifall

Einige Damen stachen als Solistinnen besonders heraus. Sabrina Bürkler, Madeleine, Laura und Catharina Fanzutti, Deborah Gärtner, Anne Pfaff, Leonie Dengler und Lily Strach verdienten sich noch zusätzlichen Applaus. Instrumentale Unterstützung hatten die "Voices to Heaven" von Daniel Eisenhardt (Schlagzeug), Martin Bauer (Bass), Judith Kilsbach (Klavier, Orgel) und Sabrina Bürkler (Klavier). Die Spenden des Abends teilten sich hälftig der Chor und die Kirchengemeinde für die Sanierung der Michaelskirche.

Was Chor und Band an diesem Abend präsentierten, nahm seinen Anfang vor 20 Jahren mit Sabrina Bürkler und Judith Kilsbach aus Sulz. Damals habe es keinen Jugendchor in Sulz gegeben, wie Bürkler erzählte. Also suchten sich die beiden „Mädels in ihrem Alter“, um die 16. Zu Anfang probte die Gruppe im Keller von Kilsbachs Großeltern. Den Probenraum teilten sich die Sängerinnen mit einer Band.

Ein paar Umzüge später sind sie heute bei den Eltern dreier "Voices" gelandet. Ein schöner Ort zum Proben, wie Bürkler findet. "Das hat so eine Wohnzimmer-Atmosphäre." Das Motto der jungen Sängerinnen: "Wir sind hier, um den Herrn zu preisen."

Etwa 15 "Voices" waren es in den Anfangszeiten, alle etwa gleich alt. Die instrumentale Begleitung wurde mit der Zeit erweitert und Sabrina Bürkler kristallisierte sich als Leiterin heraus. Sie ist heute das einzig noch dauerhaft aktive Gründungsmitglied. Allerdings schrumpfte die Zahl an Sängerinnen auf inzwischen sechs. Die meisten seien ab ihrer Konfirmation bis zum Abitur dabei, so Bürkler, würden dann aber die Region für ihr Studium verlassen. Kleine Schwestern kämen inzwischen auch keine mehr nach, deswegen müsse der Chor jetzt schauen, "dass wir wieder ein paar Konfis motivieren können". Etwa 13 oder 14 Jahre alt sollten neue Mitglieder bei ihrem Eintritt in den Chor sein, eine Grenze nach oben gibt es nicht. Junge Frauen und Männer sind gleichermaßen willkommen.

Highlights habe es in den letzten 20 Jahren viele gegeben, so Bürkler. Beispiele seien ein Auftritt vor etwa 700 Leuten und das Konzert zum zehnjährigen Bestehen der Gruppe.

"Voices to Heaven" sind trotz mehrfacher Angebote von CVJM und Kirchengemeinde noch immer eine selbstständige, unabhängige Gruppe. "Wir sind halt wir", meint die Chorleiterin dazu, auch wenn sie sich beiden Institutionen zugehörig fühlen. Ihre etwa vier Auftritte im Jahr absolvieren die Sängerinnen bei den Gottesdiensten in der Sulzer Michaelskirche, manchmal auch in anderen Gemeinden ringsum.