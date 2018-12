Wildberg Die neue Technik ist sehr willkommen

Bei den Künstlern handelt es sich um 16 Schüler der Jugendkunstschule, alle zwischen zehn und 17 Jahren alt. In den vergangenen etwa sechs Wochen haben sie in Kursen von Olga Sarabarina ihre Arbeiten angefertigt. Zunächst probierten sich die jungen Künstler aus, um ein Gefühl für diese Arbeitsweise zu bekommen. Von diesen ersten Vorarbeiten sind ebenfalls ein paar an den Musikschulwänden zu sehen. Danach fertigte jeder eine Arbeit, die in die Ausstellung kam.

Sumi-e sei eine "willkommene neue Technik" gewesen, wie es Müller beschrieb. Inspiration dafür sei die diesjährige Japanreise einiger Musikschüler gewesen. Denn wenn die Jugendkunstschule eine Ausstellung in der Wildberger Musikschule macht, so Dorothee Müller, dann auch mit einem thematischen Zusammenhang.

Die Musikschule steuert zwei Stücke von der Japan-Reise bei

Zur Eröffnung setzte die Musikschule ebenfalls ganz auf das Japan-Thema. Das Orchester unter Leitung von Peter Falk spielte zwei Stücke, die die Musiker auch in Japan aufgeführt hatten: "Blüte der Freundschaft" und "Die rote Libelle". Die Klänge beider Werke schienen einen nach Japan zu entführen, melodisch, intensiv, malerisch und ein wenig verträumt.

Nach einer Begrüßung durch Musikschulleiterin Petra Roderburg-Eimann, die den Anwesenden für ihren Besuch und den Künstlern für ihre Arbeit dankte, und der Einführung durch Dorothee Müller waren Ausstellung und Büfett – natürlich mit japanischen Köstlichkeiten – eröffnet.

Die Besucher nutzten die Gelegenheit, die Bilder an den Flurwänden genauer in Augenschein zu nehmen. Auf denen gab es viele Details und gekonnte Striche zu entdecken. Außerdem lief eine Bilderpräsentation mit Fotos der Japanreise, die ebenfalls die Blicke auf sich zog.

Die Ausstellung "Sumi-e" kann noch bis Ostern zu den Öffnungszeiten der Musikschule besichtigt werden.