Wildberg Die Künstlerin ist neugierig geblieben

Wildberg. Die ortsansässige Künstlerin hat bereits in ihrer Jugend die Acryl-Malerei für sich entdeckt. Berufsbedingt blieb der erfolgreichen Geschäftsfrau aber viele Jahre wenig Zeit für die Malerei. Erst 2014 änderte sich das. Sie wurde Mitglied im Kunstkreis Oberes Nagoldtal, besuchte dort und in der Freien Kunstakademie Gerlingen mehrere Kurse. Auch an Gruppen-Ausstellungen des Kunstkreises nahm Birgit Lücke teil.

Acryl-Malerei ermöglicht verschiedene Techniken

Die Acryl-Malerei ermöglicht ihr verschiedene Techniken, sie experimentiert mit unterschiedlichen Farbaufträgen und Materialein. Auch Kreide, Pigment, Wachs und Tinkturen arbeitet sie in ihre Werke ein. Überwiegend arbeitet die Künstlerin auf Leinwand, aber auch auf Holz und Papier – oft in großen Formaten, für die in der Sparkasse jetzt aber kein Platz war. In oft unzähligen Arbeitsgängen entstehen spannende Strukturen und Flächen. Jede Arbeit ist für Birgit Lücke "ein neues Spiel mit der Veränderung von Ausdruck und Form".