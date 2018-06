Wildberg Die jüngste Starterin ist erst drei Jahre alt

Die anderen allerdings hatten mächtig Spaß in den vier Sektionen und gaben alles, um die Geländeabschnitte möglichst fehlerfrei zu meistern. In drei Schwierigkeitsstufen konnte jede Sektion bewältigt werden. Vier Runden fuhren die Jungen und Mädchen. Gewertet wurden die Fahrten nicht, am Ende bekam jeder einen kleinen Sachpreis für die Teilnahme.

Die jüngste Fahrerin war gerade einmal drei Jahre alt. Emily Breiner aus Haigerloch meisterte tapfer alle Geländeabschnitte, ihre Mutter immer an ihrer Seite. Auch ihre beiden Brüder, die sechsjährigen Zwillinge Glenn und Michel, fuhren mit. Kein Wunder, kam die Idee für den Testlauf doch von ihrem Vater Dominique Breiner. Er ist Mitglied im MSC Falke Sulz, seine Kinder fahren schon länger auf den Elektromaschinen und waren auch schon bei entsprechenden Wettbewerben unter anderem in Österreich am Start.

"Das macht richtig Spaß", meinte der zehnjährige Tim Eppelmann, der mit seiner Familie extra aus Mainz hergekommen war. Er fährt eigentlich Motocross und wollte beim Elektro-Motorradtrial mal reinschnuppern.

Die Zeichen stehen gar nicht schlecht, dass es bald eine reine Elektro-Motorradtrial-Meisterschaft geben könnte. "Das bekundete Interesse war groß", stellte Blöcher fest. "Elektro ist definitiv im Kommen." So oder so – Gerald Heller freute sich schon, dass es wenigstens einmal die Gelegenheit gab, es auszuprobieren.