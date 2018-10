Wildberg Die Bewerbung war der schwierigste Schritt

Ebenfalls neu bei der Stadtverwaltung Wildberg, allerdings nur auf Zeit, ist die 20-jährige Joanna Cramme. Die junge Frau hat in Ludwigsburg den Studiengang "Public Management" begonnen. Die ersten sechs Monate verbringen die Studenten in der Praxisphase, die erste Erfahrungen bringen soll. Für Joanna Cramme lag es nahe, sich um einen Platz im Wildberger Rathaus zu bewerben, denn sie kommt aus Gültlingen, wo sie mit ihren Eltern und Geschwistern lebt. Im nächsten halben Jahr durchläuft sie nun in Wildberg zwei Stationen. Drei Monate verbringt sie im Bürgerservice und drei Monate in der Kämmerei.

Anschließend taucht sie für drei Semester in die Welt der Hochschule ein, gefolgt von weiteren zwei Praxis-Semestern und eventuell auch Auslandpraktika. "Am Ende steht dann die Bachelorarbeit", erzählt Joanna Cramme. Ist die Ausbildung abgeschlossen, startet sie als Verwaltungsbeamtin in den gehobenen Dienst.