Wildberg "Der Trend geht zu größer, breiter, schöner"

Am Ortsausgang von Sulz Richtung Wächtersberg verkaufen Stephanie Komfort und ihr Mann Stefan Großmann seit ein paar Jahren selbstgeschlagene Bäume aus dem Stadtgebiet. Die Nachfrage schätzt Stephanie Komfort tendenziell wie in den Vorjahren ein, wenn nicht mehr. Und was die bevorzugten Bäume angeht, bringt sie es mit drei Worten auf den Punkt: "größer, breiter, schöner". Natürlich alles Nordmanntannen, nach anderen Sorten werde gar nicht erst gefragt.

Ingeborg Stockinger hat den Verkauf in Schönbronn vor zwei Jahren von ihrer Schwiegermutter übernommen. "Die Nordmanntanne ist der Baum", erzählt sie. Die Nachfrage sei in diesem Jahr allerdings etwas zurückgegangen. Ob große oder kleine Bäume – das wechsle jedes Jahr. In diesem Jahr seien eher die großen gefragt. Und auch sie werde von jedem zweiten Kunden auf den Eigenanbau angesprochen.

Bei Gartenbau Fischer in Gültlingen waren vorwiegend Stammkunden ihren Weihnachtsbaum kaufen, erzählt Claudia Fischer. Daher bleibe die Nachfrage auch jedes Jahr etwa gleich. Seit mehr als 20 Jahren verkaufen Fischers bereits Weihnachtsbäume. Auch hier merkt man die Beliebtheit der Nordmanntanne. In Sachen Höhe sei das Gros zwischen 1,80 und 2,40 Metern hoch, das habe sich aber schon so eingependelt, dass Fischers ihre Bäume aus dem Schwarzwald jedes Jahr in dieser Verteilung bestellen. "Für uns", sagt Claudia Fischer, "ist es ein Jahr wie alle anderen auch."

Ebenfalls in Gültlingen verkauft seit ein paar Jahren die Baumpflege Aspacher Weihnachtsbäume. Hier werden aufgrund der hohen Nachfrage nur Nordmanntannen geführt. Viele Leute hätten früher gekauft, erzählt Matthias Aspacher. Außerdem seien mehr und fremde Kunden gekommen als sonst. Viele seien "begeistert" gewesen, dass die Bäume direkt im Nachbarort geschlagen wurden. Große Bäume seien vermehrt nachgefragt worden, und mehr Eltern seien mit ihren Kindern zum Baumkauf gekommen.

Was die Einhaltung der Corona-Bestimmungen angeht, berichten alle Verkäufer einhellig Positives: Alle Kunden hätten sich daran gehalten und die Vorgaben respektiert.