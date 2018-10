Wildberg Der Schreck gehört bei Schreckenberger dazu

Wildberg. Die Bundestagsabgeordnete der SPD, Saskia Esken, stellte die Frage, warum denn Politiker Kabarettisten einladen, denn meist seien sie ja selbst Opfer bissiger Satire. Sie beantwortete diese Frage mit der Aussage, dass es nichts schaden könne sich in dem vorgehaltenen Spiegel selbst zu betrachten und zu hinterfragen.

Thomas Schreckenberger stellte sich als Kabarettist mit kurzer Anfahrt vor: er kommt aus Gechingen. Aus Heidelberg zugezogen, habe er sich erst an die Schwaben gewöhnen müssen, welche die Regel hätten: Was sich bewegt, wird gegrüßt, was sich nicht bewegt, wird geputzt.

Entsprechend dem Motto "Ene mene muh, wem traust du" stellte Schreckenberger fest, dass man im Jahre 2018 ja nicht mal mehr dem Fußball habe trauen können. Obwohl, eigentlich könne man ja froh sein, dass die Sportler gesund zurückgekommen sind – man wisse ja nie was mit jungen Männern passiert, die man nach Russland schickt. Schon an dieser Stelle des Programms wurde den Zuhörern klar, dass bei Schreckenberger der Schreck dazu gehört. Er teilt in seiner Biografie mit, dass er als Jugendlicher in der Faschingszeit seine ersten Auftritte hatte: "Das Publikum wirkt verstört, und ich weiß: Das willst du mal machen!"