Wildberg Der halbe Brunnen ist manchem nicht genug

Besonders sauer stößt Thomas Gackenheimer auf, dass bei einer Versammlung im Sportheim, bei der es um die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt und die einzelnen Maßnahmen ging, nie gesagt worden sei, dass nur ein Teil des Brunnens wieder aufgestellt würde.

Auch davon, dass dieser versetzt werden müsse, sei keine Rede gewesen. Wäre das Thema aufs Tapet gekommen, da ist Gackenheimer sicher, hätte mancher Bürger reagiert. "Aber das wurde vertuscht, unter den Teppich gekehrt", kritisiert er. Nun werde von Seiten der Stadt angeführt, dass der Platz zu klein sei, um den ganzen Brunnen wiederaufzustellen. Für Thomas Gackenheimer ist das nur eine Ausrede. Hätte man gewollt, hätte man die gesamte Viehtränke in die Planung einbeziehen können.

Von Stadt und Gemeinderat fühlt sich Thomas Gackenheimer vernachlässigt: "Warum setzt sich der Gemeinderat nicht mehr dafür ein?" Der Brunnen sei beim Versetzen zerstört worden, aber niemand fühle sich verantwortlich. Gackenheimer ist sicher, dass man das Abplatzen eines Stückes an einem Teil der Tränke hätte verhindern können. Seine Forderung: Wer die Tränke kaputt gemacht hat, solle sie auch reparieren oder für Ersatz sorgen. Dazu habe man eine Betriebshaftpflichtversicherung. Gackenheimer sieht die Stadt in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass das Original wieder vervollständigt wird.

Aus der Planung habe die Stadt nie ein Geheimnis gemacht, widerspricht Bauamtsleiter Arthur Sadlers: "Neben der bereits erwähnten Infoveranstaltung wurden die Pläne auch bei der Ortsbegehung Gültlingen 2018 unter Beteiligung der Bürgerschaft und ein weiteres Mal am Tag der Städtebauförderung 2019 vorgestellt und stießen auf Zustimmung." Dadurch seien zunächst auch keine Zweifel daran aufgekommen, "dass mit dem geplanten Erhalt des Brunnens, nur eben in verkürzter Ausführung, Liebgewonnenes trotz Neugestaltung gewahrt bliebe". Die Anregung, den Trog in seiner ursprünglichen Länge zu erhalten, greife die Verwaltung gerne auf und werde prüfen, ob dies technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist.

"Die Neugestaltung hat im Übrigen unter anderem zum Ziel, durch das Abrücken von der Landesstraße und durch Aufenthaltsqualität den Platz trotz des hohen Verkehrsaufkommens wieder attraktiv zu machen", gibt Arthur Sadlers weiter zu bedenken. "Denn nur dann wird der Trog in den Erinnerungen künftiger Generationen eine Rolle spielen, so wie er dies in der Erinnerung von Herrn Gackenheimer tut."