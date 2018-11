Wildberg Der Finanzsektor ist wieder komplett

Wildberg. Nach dieser kurzen Zeit ist Valentin Enderle schon sicher: Im Wildberger Rathaus gefällt es ihm, und er macht sich mit viel Schwung an seine Aufgaben. Als Abteilungsleiter wird er nicht nur für die Mitarbeiterinnen aus der Stadtkasse und dem Steueramt verantwortlich sein, sondern auch gemeinsam mit dem Stadtkämmerer mit der strategischen Ausrichtung der Abteilung befasst. Mit ihm ist der städtische Finanzsektor wieder komplett. An der Spitze steht Stadtkämmerer Andreas Bauer, Simone Erdrich zeigt sich allgemein für den Finanzbereich verantwortlich und Valentin Enderle führt die Stadtkasse sowie den Abgabenbereich an. Eine exakte Aufgabenabgrenzung wird sich in den nächsten Tagen und Wochen herauskristallisieren. Insbesondere geht es um die themenspezifische Abgrenzung einzelner Projekte.

Die Welt der Finanzen ist für Valentin Enderle nicht neu. Seine Ausbildung zum Verwaltungswirt im mittleren Dienst hat er im Landratsamt Calw absolviert und dort viele Abteilungen durchlaufen. Nach erfolgreichem Abschluss hat er eine Weile in der Kreiskasse verbracht, wo er mit den Ausgaben betraut war. Anschließend befasste er sich mit dem Schwerbehindertenrecht in der Abteilung Gesundheit und Versorgung.

Als Valentin Enderle auf die ausgeschriebene Stelle in Wildberg aufmerksam wurde, hat er sich gleich beworben. Für ihn eine schöne Gelegenheit, in der Stadt, in der er lebt, auch zu arbeiten: "Meine Kollegen sind alle toll, und ich fühle mich schon sehr wohl."