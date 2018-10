Wildberg Der DRK-Bundesverband ehrt Helmut Blaich

Wie Kreisbereitschaftsleiter Holger Maisenbacher berichtete, waren im vergangenen Jahr 344 DRK-Mitglieder im Kreis Calw ehrenamtlich aktiv. Insgesamt wurden 4015 Bürger in Erster Hilfe geschult, was einer Steigerung um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprach. Bei den 53 Blutspendenaktionen wurden 5828 Blutkonserven gespendet. Die Aktionen wurden durchschnittlich von 112 Spendern besucht. Beim mittlerweile fest in den Rettungsdienst eingebauten Helfer-vor-Ort-System wurden kreisweit 708 Einsätze gezählt. Stark vertreten war das DRK im vergangenen Jahr zudem bei der Gartenschau in Bad Herrenalb – wo unter anderem auch ein Tag des Roten Kreuzes gefeiert wurde.

Nachdem der Ortsverband Nagold/Wildberg bei der Kreisversammlung die Rolle des Ausrichters übernahm, leitete der Nagolder Bürgermeister Hagen Breitling die einstimmig erteilte Entlastung. Dabei sprach er von einem "sehr erfolgreichen Geschäftsjahr". Zudem leiste das DRK "eine immens wichtige Arbeit – und das mit viel Herzblut". Hagen Breitling bezeichnete das DRK als "Verein mitten unter den Menschen".

Für Wolfgang Kramer vom DRK-Landesverband ist das Ehrenamt "die Seele des Roten Kreuzes". Gleichzeitig skizzierte er in Wildberg aber auch den Spagat zwischen Menschlichkeit und Geschäft – zumal der DRK-Kreisverband Calw von seinem Volumen her zum oberen Drittel der Unternehmen im Kreis Calw zähle. Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Blenke dankte den DRK-Mitgliedern für die Leistung im Haupt- und Ehrenamt. Mit Blick auf das Jubiläum des Jugendrotkreuzes betonte er, wie wichtig es sei, "junge Menschen an ein Wertegerüst heranzuführen".

Wahlen und Ehrungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung: Für 60-jähriges ehrenamtliches Engagement im DRK-Kreisverband wurde Ehrenbereitschaftsleiter Helmut Blaich aus Calw mit der goldenen Ehrennadel des Bundesverbandes ausgezeichnet. "Wenn einer diese Ehrung verdient hat, dann er für seinen 60-jährigen Dienst am Nächsten", unterstrich Walter Beuerle. Auf 40 aktive Jahre im Ehrenamt bringt es zudem Eberhard Waidelich aus Altensteig. Für 45-jährige hauptamtliche Mitarbeit wurde Bernhard Mann ausgezeichnet, den der Präsident als "Urgestein in der integrierten Leitstelle" bezeichnete. Für 30-jährige Betriebszugehörigkeit wurden Peter Huber und Uwe Schumacher geehrt.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Rainer Schmid (Justiziar), Alexander Winter (Kreisverbandsarzt) und Jörg Pfrommer (Vertreter der Ortsvereine) wieder gewählt. Neu gekürt wurde Susanne Rauch (Kreissozialleitung). In ihren Funktionen bestätigt wurden Vera Riffel (Kreisbereitschaftsleiterin), Holger Maisenbacher (Kreisbereitschaftsleiter) sowie Manuela Rühle und Simon Böttinger als stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter.