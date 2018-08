Wildberg Brückensanierungen in und um Wildberg laufen Stück für Stück

Grundlegende Sanierung ist laut Verwaltung nicht mehr wirtschaftlich

Eine weitere Brücke, die schnellen Handlungsbedarf erforderte, ist die Lützenbachbrücke auf der Strecke Bulacher Weg in Richtung Waldhof. Um Schäden zu vermeiden, dürfen auch nach den Sanierungsmaßnahmen keine Fahrzeuge, die schwerer als 3,5 Tonnen sind, über die Brücke fahren.

Die Brücke grundlegend zu sanieren, ist laut Stadtverwaltung wirtschaftlich nicht tragbar. Schon die Minimal-Sanierung hat 40 000 Euro gekostet.

Die Lützenbachbrücke ist ebenfalls eine Gewölbebrücke. An diese Bestandsbrücke aus Stein wurde vor einigen Jahrzehnten ein zweiter Teil als Verbreiterung aus Beton angesetzt. Durch die äußeren Witterungseinflüsse musste hauptsächlich dieser Teil durch ein Spritzbeton-Verfahren saniert werden. Ihr hat auch im Laufe der Zeit vor allem das eindringende Wasser zugesetzt. In den Brückenbogen sind deshalb Wasserabläufe – ähnlich wie Röhrchen – eingebaut worden, so kann die Flüssigkeit jederzeit ablaufen. Außerdem wurden auch hier die Fugen erneuert. Für die Stabilität sorgen Eisenstangen im Baukörper.

Der Austausch der Wanderbrücke in der Lützenschlucht liegt etwas länger zurück. Die alte Holzbrücke nahe dem oberen Eingang ist durch eine Stahlbrücke ersetzt worden. Damit haben die ständigen Reparaturen an dem morschen Holz ein Ende. Zwei zehn Meter lange Stahlträger wurden am Stück über die Schlucht gelegt. Anschließend mussten noch die restlichen Bauteile miteinander verschraubt werden.

Stahlbrücke ist auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig

Die Stahlbrücke in der wildromantischen Umgebung der Lützenschlucht ist auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig. Holz passt einfach besser zum Schwarzwald.

Sollte sie durch herabstürzende Bäume bei einem Sturm einmal beschädigt werden, ist die Instandsetzung aufwändiger.

Aber die Vorteile der Stahlbrücke sind deutlich: Sie ist langlebiger und die Unterhaltung ist viel einfacher. Einmal im Jahr wird sie mit Luft und Wasser abgeblasen.

Der Belag der Brücke ist rutschsicherer als die früheren Holzbohlen und man kann keine versteckten Faulstellen übersehen.